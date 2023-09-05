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Дочь Путина продолжает публиковаться в научных журналах США и Швейцарии, - СМИ

Вторник 05 сентября 2023 16:10
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Дочь Путина продолжает публиковаться в научных журналах США и Швейцарии, - СМИ Фото: Мария Воронцова (рус СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Научные работы старшей дочери российского диктатора Марии Воронцовой продолжают публиковать в журналах США и Швейцарии. Это происходит несмотря на продолжающуюся войну РФ против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект "Можем объяснить".

Мария Воронцова является кандидатом медицинских наук и эндокринологом по образованию. Она продолжает публиковаться в западных научных журналах.

Как это удалось установить

Проект "Можем объяснить" уточняет, что ссылка на ее публикации есть на сайте московского университета "Истина", где собраны научные тексты всех сотрудников вуза.

В каких научных журналах публикуется Воронцова

"Она пишет статьи по эндокринологии и медицине в американских и швейцарских издательствах: The Endocrine Society и MDPI Publishing. В 2022 и 2023 году вышли четыре текста Воронцовой", - говорится в материале.

Дочь Путина продолжает публиковаться в научных журналах США и Швейцарии, - СМИ

Фото: Публикации дочери Путина (t.me/mozhemobyasnit)

Отмечается, что три из них вышли после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Воронцова выпускает статьи не одна, а в соавторстве с коллегами из Московского государственного университета, в частности с факультета фундаментальной медицины, где с 2022 года занимает должность заместителя декана.

Санкции не мешают дочери Путина публиковать статьи

На странице НАПК указано, что против Марии Воронцовой ввели санкции ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Украина.

Отмечается, что санкции не запрещают публиковаться в научных журналах стран Запада, некоторые из них даже оплачивают такую работу, однако в основном именно авторы работ платят за возможность опубликоваться в журналах.

"Можем объяснить" объяснило, что статью должны цензурировать перед публикацией. Издательство MDPI Publishing существует с середины 1990-х и это журналы с открытым доступом. А вот The Endocrine Society считается достаточно хорошей организацией в научных кругах.

Публикации дочери Путина в этих научных журналах могут сказаться на репутации издательств.

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