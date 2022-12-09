Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам из Луганской области

Фонд Рината Ахметова направил почти две тысячи продовольственных наборов для переселенцев из Луганской области, которые нашли убежище в Ужгороде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В каждом наборе содержатся сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего с начала полномасштабной войны фонд передал почти 24 тысячи наборов для жителей Луганской области и временно эвакуированных из региона.
Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
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