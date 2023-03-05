Фонд Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов для медучреждений и населения

Так, в первые дни марта 2022 года, когда больницы остро нуждались в донорской крови, Фонд Рината Ахметова закупил и передал Министерству здравоохранения Украины 63 тысячи гемоконтейнеров, предназначенных для забора, фильтрации и хранения крови.

На днях в координации из Минздрава больницы Киева получили первые 100 тысяч единиц медикаментов от Фонда: антибиотики, антисептики, средства для обработки ран, препараты для астматиков и т.д.

Кроме того, гуманитарные грузы с жизненно необходимыми медикаментами были направлены в медучреждения Донетчины и Запорожья, которые остро в этом нуждались.

За этот период лекарственные средства и препараты от фонда получили медицинские учреждения в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Донецкой областях.

Помощь от фонда продолжается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".