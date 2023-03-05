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Фонд Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов для медучреждений и населения

Фото: Фонд Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов для медучреждений и населения (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

С начала войны Фонд Рината Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов как медицинским учреждениям страны, так и населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, в первые дни марта 2022 года, когда больницы остро нуждались в донорской крови, Фонд Рината Ахметова закупил и передал Министерству здравоохранения Украины 63 тысячи гемоконтейнеров, предназначенных для забора, фильтрации и хранения крови.

На днях в координации из Минздрава больницы Киева получили первые 100 тысяч единиц медикаментов от Фонда: антибиотики, антисептики, средства для обработки ран, препараты для астматиков и т.д.

Кроме того, гуманитарные грузы с жизненно необходимыми медикаментами были направлены в медучреждения Донетчины и Запорожья, которые остро в этом нуждались.

За этот период лекарственные средства и препараты от фонда получили медицинские учреждения в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Донецкой областях.

Помощь от фонда продолжается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, вчера россияне 78 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб, еще трое пострадали.

Ранее захватчики сбросили гранату с беспилотника на автомобиль полицейских в Антоновке, четыре человека получили ранения.

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