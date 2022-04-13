Фонд Ахметова передав жителям Києва чергову партію гуманітарної допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу фонду.

Це вже другий етап допомоги від фонду мешканцям Києва. Пріоритетні отримувачі - переселенці з гарячих точок Київської області, люди з інвалідністю та люди похилого віку, багатодітні сім’ї та сім’ї, які втратили годувальника або залишилися без доходів через військові дії.

Загалом для мешканців столиці фонд вже передав понад 25 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.