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Фонд Ахметова передав до Запоріжжя продуктові набори для переселенців

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Субота 21 травня 2022 21:52
Фонд Ахметова передав до Запоріжжя продуктові набори для переселенців Фото: Фонд Ахметова передав до Запоріжжя продуктові набори для переселенців (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" чергову партію продуктових наборів для переселенців. Загалом це вже 18,9 тисяч наборів з продуктами харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Також Центр став одним із головних хабів гуманітарної допомоги та психологічної підтримки для евакуйованих маріупольців.

Люди, які пережили страшні події у Маріуполі, отримують допомогу кваліфікованих психологів фонду. Фахівці з роботи з травмою війни також допомагають маріупольцям подолати шоковий стан та адаптуватися до нових умов життя.

З дозволу маріупольців ці історії передають до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ахметова - найбільшого у світі архіву історій мирних мешканців України, які постраждали від війни.

На порталі Музею відкрито розділ "Маріуполь: історії Нескорених", у якому зібрано розповіді мирних мешканців міста про життя під час війни.

Ви також можете поділитися зі світом своєю історією: це можна зробити як на порталі https://civilvoicesmuseum.org, так і на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.

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