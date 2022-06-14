Фонд Ахметова передав до Сумської області партію продуктів

Фонд Ріната Ахметова доставив до Сумської області перший вантаж із гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У фонді зазначать, що Сумська область, яка ледь не щодня потерпає від ворожих обстрілів, продовжує приймати переселенців з найгарячіших точок нашої країни. Передусім це люди, які евакуювалися з Харківської, Донецької та Луганської областей.

Дві тисячі продуктових наборів будуть розподілені серед населених пунктів області в координації із Сумською обласною військовою адміністрацією.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".