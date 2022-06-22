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Фонд Ахметова передав продукти до Сумської області

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Середа 22 червня 2022 20:16
Фонд Ахметова передав продукти до Сумської області Фото: Фонд Ахметова передав продукти до Сумської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Тисяча продуктових наборів буде розподілена серед населених пунктів області в координації із Сумською обласною військовою адміністрацією.

Загалом фонд уже передав до Сумської області понад 3 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Гуманітарна допомога Сумская область
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