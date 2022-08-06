Фонд Ахметова передав продукти для переселенців у Кіровоградській області

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів переселенцям, які нині проживають у Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу переданих наборів увійшли: макаронні вироби, борошно, цукор, сіль, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав до Кіровоградської області 7,2 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.