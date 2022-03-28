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Фонд Ахметова передав продуктові набори ще 2 громадам у Дніпропетровській області

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Понеділок 28 березня 2022 18:27
Фонд Ахметова передав продуктові набори ще 2 громадам у Дніпропетровській області Фото: Фонд Ахметова передав продуктові набори ще 2 громадам у Дніпропетровській області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова спільно з компанією "ДТЕК ВДЕ" передали продукти харчування для Покровської та Першотравневської сільських територіальних громад Нікопольського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"В рамках спільної допомоги Фонду Ріната Ахметова та компанії ДТЕК ВДЕ для місцевих жителів було придбано борошно, дріжджі, макаронні вироби, крупу гречану, рис, м’ясо тушковане, цукор, чай, соняшникову олію", - повідомили в повідомленні компанії.

З переданих продуктів представники громади сформують продуктові набори, щоб надати допомогу тим, хто її потребує.

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Рінат Ахметов Дніпропетровська область Гуманітарна допомога
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