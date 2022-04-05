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Фонд Ахметова передав до Покровської лікарні чергову партію медикаментів

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Вівторок 05 квітня 2022 17:11
Фонд Ахметова передав до Покровської лікарні чергову партію медикаментів Фото: Фонд Ахметова передав до Покровської лікарні чергову партію медикаментів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова доставив із Запоріжжя до Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування чергову партію медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Керівник КНП "Покровська КЛІЛ" Юрій Бородін зазначив, що це важливі медикаменти, які використовуються при наданні екстреної допомоги, оперативних втручань.

"Купити ці препарати у виробників зараз неможливо, тому ми дуже вдячні фонду Ріната Ахметова та компанії "Метінвест" за таку своєчасну та необхідну допомогу", - прокоментував він.

Керівник лікарні також зазначив, що ліки надаються згідно з заявками медустанов, процес постачання налагоджений до дрібниць. Така допомога до міст присутності підприємств групи "Метвінвест" надходитиме і надалі.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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