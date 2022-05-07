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Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів до тимчасово окупованого Мангуша

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Субота 07 травня 2022 11:21
Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів до тимчасово окупованого Мангуша Фото: Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів до тимчасово окупованого Мангуша (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова з допомогою волонтерів передав партію продуктових наборів до тимчасово окупованого селища Мангуш, що неподалік Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макарони, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Від початку повномасштабної війни фонд вже передав жителям Донеччини понад 49 тисячі наборів із продуктами харчування.

Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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