Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів до тимчасово окупованого Мангуша
Фото: Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів до тимчасово окупованого Мангуша (прес-служба)
Фонд Ріната Ахметова з допомогою волонтерів передав партію продуктових наборів до тимчасово окупованого селища Мангуш, що неподалік Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макарони, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Від початку повномасштабної війни фонд вже передав жителям Донеччини понад 49 тисячі наборів із продуктами харчування.
Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.