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Фонд Ахметова передав партію медикаментів до Донецької області

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Субота 28 травня 2022 13:56
Фонд Ахметова передав партію медикаментів до Донецької області Фото: Фонд Ахметова передав партію медикаментів до Донецької області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до Покровської лікарні понад 23,5 тисячі одиниць медикаментів. Гуманітарна допомога надійде до медичних закладів регіону під координацією Донецької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Серед медикаментів - знеболювальні, антибіотики, препарати для зміцнення й нормалізації серцево-судинної системи тощо.

"Ми дуже вдячні Фонду Ріната Ахметова за надання надважливої гуманітарної допомоги та за підтримку людей загалом. Ми отримали саме ті препарати, яких найбільше потребували", - заявила Інеса Остряніна, директор КП "ЦПМСД" Покровської міської ради Донецької області.

Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 600 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

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Донецька область Гуманітарна допомога
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