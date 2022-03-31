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Фонд Ахметова передав київським терцентрам чергову партію продуктових наборів

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Четвер 31 березня 2022 14:39
Фонд Ахметова передав київським терцентрам чергову партію продуктових наборів Фото: Фонд Ахметова передав київським терцентрам чергову партію продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ахметова передав київським терцентрам чергову партію продуктових наборів. Партію гуманітарної допомоги передали до Шевченківського, Печерського та Оболонського територіальних центрів соцзахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Таким чином фонд вже повністю закрив поточні потреби терцентрів соцзахисту всіх 10 районів столиці й Київського міського територіального центру соцобслуговування.

У наборах - продукти тривалого зберігання: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо. Вони призначені для людей, які перебувають на обліку соцслужб. Насамперед це люди похилого віку та з обмеженими можливостями.

Від початку війни Фонду Ріната Ахметова надав Києву 20 тис. продуктових наборів. Загалом столиці та області заплановано передати 100 тис. таких наборів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов Гуманітарна допомога
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