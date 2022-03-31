Фонд Ахметова передав київським терцентрам чергову партію продуктових наборів
Фонд Ахметова передав київським терцентрам чергову партію продуктових наборів. Партію гуманітарної допомоги передали до Шевченківського, Печерського та Оболонського територіальних центрів соцзахисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Таким чином фонд вже повністю закрив поточні потреби терцентрів соцзахисту всіх 10 районів столиці й Київського міського територіального центру соцобслуговування.
У наборах - продукти тривалого зберігання: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо. Вони призначені для людей, які перебувають на обліку соцслужб. Насамперед це люди похилого віку та з обмеженими можливостями.
Від початку війни Фонду Ріната Ахметова надав Києву 20 тис. продуктових наборів. Загалом столиці та області заплановано передати 100 тис. таких наборів.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.