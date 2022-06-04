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Фонд Ахметова передав мешканцям Києва 50 тисяч продуктових наборів

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Субота 04 червня 2022 16:22
Фонд Ахметова передав мешканцям Києва 50 тисяч продуктових наборів Фото: Фонд Ахметова передав до Києва 50 тисяч продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Від початку війни Фонд Ріната Ахметова вже передав до Києва понад 50 тисяч продуктових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже направив до Києва понад 52 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.

З 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Київ Гуманітарна допомога
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