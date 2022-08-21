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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Дніпропетровської області

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Неділя 21 серпня 2022 18:24
Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Дніпропетровської області Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Дніпропетровської області (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова передав для переселенців, що знайшли тимчасовий прихисток на Дніпропетровщині, ще одну партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Тисяча продуктових наборів були розподілені серед найбільш нужденних переселенців у Кривому Розі та Василівці Дніпропетровської області.

До складу переданих наборів увійшли продукти першої необхідності, а саме: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Дніпропетровщини понад 33 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Рінат Ахметов Гуманітарна допомога
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