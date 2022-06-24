Фонд Ахметова передав до Донецької області понад 60 тисяч продуктових наборів

Фонд Ріната Ахметова направив до Донецької області черговий вантаж гуманітарної допомоги. Понад 1,8 тисяч продуктових наборів були доставлені до населених пунктів Бахмутського та Краматорського районів у координації з Донецькою ОВА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.
Загалом фонд уже передав жителям Донеччини понад 60 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".