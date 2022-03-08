Фонд Ахметова передав до лікарень медикаменти для екстреної допомоги

Фонд Ріната Ахметова передав понад 40 тисяч одиниць медикаментів для екстреної допомоги передав лікарням Запорізької області. Це передусім антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та багато іншого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Всі закупи координуються із МОЗ, тож медикаменти розподіляються у державні клініки.
Загалом Фонд Ріната Ахметова вже купив та передає МОЗ понад 160 тис. одиниць медикаментів для Запорізької, Донецької, Київської областей.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.