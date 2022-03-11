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Фонд Ахметова передав до лікарень Дніпра 15 тисяч медикаментів

Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав державним лікарням Дніпра 15 тисяч одиниць медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Список препаратів і лікарських засобів був визначений в координації з МОЗ.

Йдеться про антисептики, антибіотики, засоби обробки ран і т. д.

200 тисяч одиниць медикаментів з 24 лютого Фонд Ріната Ахметова вже передав на потреби українців.

Нагадаємо, за 14 днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM вже направив понад 600 млн грн допомоги для України та українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов-порятунок життів".

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Дніпро