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Фонд Ахметова відправив до Києва понад 100 тисяч медикаментів

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Четвер 03 березня 2022 15:22
Фонд Ахметова відправив до Києва понад 100 тисяч медикаментів Фото: Фонд Ахметова відправив до Києва понад 100 тисяч медикаментів (РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова вирішив передати 100 тис. одиниць життєво необхідних медикаментів до лікарень Києва. Перелік найнеобхіднішого склав МОЗ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як зазначається, це антибіотики, антисептики, засоби для обробки ран, препарати для астматиків тощо: 2 авто вантажністю 20 та 10 тонн, 48 масивних палет.

Крім того, найближчим часом допомогу отримають лікарні Дніпра та Запоріжжя.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.

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