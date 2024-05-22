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Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь жителям Селидово

Среда 22 мая 2024 15:47
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Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь жителям Селидово Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь жителям Селидового (akhmetovfoundation.org)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова передал жителям Селидового 4 тысячи продуктовых наборов. Выдачи продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В составе каждого набора – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны фонд направил более 352 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба «Шахтер» охватила более 18 млн. человек.

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.

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Ринат Ахметов Донецкая область
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