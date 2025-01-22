Фон дер Ляйен заявила, что мировая политика находится на пороге новой эры
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что в мировой политике сейчас приближаются глобальные изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время своего выступления в Европейском парламенте в последние несколько минут она сделала заявление, в котором предупредила о "приближающихся изменениях в мировой политике".
"До 2025 года оставалось всего три недели, но уже можно было увидеть изменения, надвигающиеся на мировую политику. Мы вступили в новую эру жесткой геостратегической конкуренции", - сказала она.
По ее мнению, сейчас меняются политические правила игры, однако некоторым в Европе эта новая реальность может не нравиться.
"Мы должны с ней считаться. Наши ценности не меняются, но для того, чтобы их защищать, некоторые вещи должны измениться. И сначала мы должны поработать дома", - подчеркнула она.
Риски войны НАТО и России
Напомним, некоторые страны Запада допускают возможность войны России с НАТО. В Украине отмечают, что следующей целью Кремля могут стать Польша или балтийские страны.
В частности, эстонская разведка заявляла, что Россия уже готовится к следующей войне, которая может начаться в течение 10 лет. А в Германии не исключают, что Россия может напасть на НАТО уже в 2029 году.
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