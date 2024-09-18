Фокус - на северном направлении. В Израиле заявили о начале новой фазы войны

Внимание Израиля сместилось на северное направление, где стране угрожают боевики "Хезболлы". Страна начинает новую фазу войны.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Центр тяжести перемещается на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север… Я считаю, что мы находимся в начале новой фазы этой войны, и нам необходимо адаптироваться", - сказал чиновник, обращаясь к военнослужащим ВВС Израиля на авиабазе "Рамат-Давид".
Он рассказал, что цель Израиля в войне на северном направлении следующая: вернуть жителей городов на севере в свои дома в целости и сохранности.
Также, как заверил Галант, страна не забыла о заложниках, которых удерживают боевики ХАМАС, и о своих задачах в Секторе Газа. Поэтому страна и дальше продолжит "выполнение своего долга" на юге.
Стоит заметить, что сегодня 98-ю дивизию ЦАХАЛа перебросили на север Израиля после нескольких месяцев боев в Секторе Газа.
Напомним, вчера, 17 сентября, в Ливане у боевиков "Хезболлы" начали массово взрываться пейджеры. СМИ писали, что в результате этого сотни террористов получили ранения.
При этом, по неподтвержденной информации, такую атаку мог организовать Израиль. Но Тель-Авив не подтверждает свою причастность.
Взрывы пейджеров и других устройств у "Хезболлы" продолжились и сегодня.
Как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина израильский военный обозреватель Игаль Левин, целью такой атаки могла быть попытка создания атмосферы страха внутри "Хезболлы".
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