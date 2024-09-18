Фокус - на северном направлении. В Израиле заявили о начале новой фазы войны

"Центр тяжести перемещается на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север… Я считаю, что мы находимся в начале новой фазы этой войны, и нам необходимо адаптироваться", - сказал чиновник, обращаясь к военнослужащим ВВС Израиля на авиабазе "Рамат-Давид".

Он рассказал, что цель Израиля в войне на северном направлении следующая: вернуть жителей городов на севере в свои дома в целости и сохранности.

Также, как заверил Галант, страна не забыла о заложниках, которых удерживают боевики ХАМАС, и о своих задачах в Секторе Газа. Поэтому страна и дальше продолжит "выполнение своего долга" на юге.

Стоит заметить, что сегодня 98-ю дивизию ЦАХАЛа перебросили на север Израиля после нескольких месяцев боев в Секторе Газа.