Фокус на небе. Остин на "Рамштайне" оценил ПВО Украины и кое-что пообещал

"Весь мир сейчас видит и понимает наш вклад. Вы видите, что Россия продолжает использовать гиперзвуковое оружие, представляющее угрозу для мирных жителей Украины", - сказал Остин.

По его словам, благодаря самым современным системам ПВО, таким как Patriot и другим системам, переданным европейскими партнерами, украинские силы имеют успех в отражении ракетных атак.

"Украина сейчас может стопроцентно сбивать вражеские ракеты. И мы видим это в реальности. Поэтому сейчас мы будем пересматривать то, что Украине нужно для того, чтобы защитить свое небо. И поэтому сейчас фокус будет на безопасности неба Украины", - заявил Остин.

Глава Пентагона также сообщил, что на встрече будут говорить о том, как можно ускорить производство необходимого оборудования для Украины.

"Да, мы будем углубляться в детали и мы будем продолжать искать креативные способы, чтобы увеличивать индустриальную мощность. Мы продолжим бороться за верховенство права для того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет. И мы будем непоколебимы столько, сколько этого потребуется", - добавил Остин.

Сегодня проходит уже 12-й "Рамштайн"

Напомним, что сегодня, 25 мая, проходит уже 12 по счету заседание в формате "Рамштайн". Как ожидалось, участники оборонной коалиции должны согласовать дальнейшую помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Актуальным вопросом остается усиление ПВО, а также в повестке дня передача истребителей.

Как анонсировали в США, на этот раз союзники могут обсудить передачу Украине истребителей F-16. В частности, некоторые партнеры уже согласились проводить обучение пилотов, но решение о передаче самолетов за США.

В военно-политическом руководстве Украины неоднократно призывали партнеров к решительным шагам в вопросе F-16. Поскольку они не только помогут нам в будущем контрнаступлении, но и значительно усилят противовоздушную оборону.

Все подробности и ожидания от "Рамштайна" - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, кто и когда может передать F-16 и что нужно знать об этих истребителях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.