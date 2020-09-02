Фокіна викликали на засідання комітету Ради

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна на зсідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Комітет підтримав його пропозицію та призначив позачергове засідання.
Про це нардеп написав у своєму офіційному Telegram-каналі.
Качура пояснив, що Фокіна необхідно запросити на засідання комітету для отримання пояснень щодо його останніх заяв у ЗМІ та вироблення загальної позиції української делегації в ТКГ в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
"Зустріч повинна відбутися вже наступного тижня", - додав він.
Нагадаємо, нещодавно Фокін в інтерв'ю одному українському виданню заявив, що виконання мінських домовленостей, зокрема пункту щодо особливого статусу Донбасу, є єдиним шляхом для мирного врегулювання. Крім того, Фокін запропонував оголосити загальну амністію.
Сьогодні українська делегація в ТКГ на засіданні в Києві мала обговорити "спірні питання", які виникли після заяв Фокіна.
Зазначимо, РБК-Україна пояснювало, що означають нещодавні заяви Фокіна щодо Донбасу.