Фокін запропонував створити тимчасовий уряд у ОРДЛО

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Вітольд Фокін для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей пропонує створити на цій території тимчасовий уряд. На його думку, він має бути міжнародним.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

Він підкреслив, що це суто його особиста думка, та зазначив, що не розуміє, чому місцеві вибори скасували в підконтрольних районах Донбасу. За його словами, йому складно пояснити цей момент "контрагентам по переговорам".

"Перш ніж проводити вибори (в ОРДЛО, - ред.), треба забезпечити безпеку. Тут немає питань. Але в який спосіб забезпечити, це мають керівники країни думати. Як один із способів я запропонував використовувати мандат Ради безпеки (ООН, - ред.) і створити тимчасовий уряд на тих територіях, які зараз не підконтрольні Україні", - заявив Фокін.

Він також уточнив, що це має бути міжнародний уряд.

Нагадаємо, раніше Фокін заявляв, що на Донбасі неможливо буде провести вибіркову амністію. На його думку, вона має бути загальною, що не означає можливість уникнути покарання для злочинців, ґвалтівників і вбивць.

Віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков зазначив, що Кабінет міністрів готує законопроектів про правосуддя перехідного періоду, але амністія не буде загальною.