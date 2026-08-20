Флот РФ мог остаться без двух кораблей для запуска "Калибров": снимки со спутников

Стали известны последствия атаки 12 августа по военно-морской базе в Новороссийске, после которого повреждения получили два фрегата Черноморского флота РФ. Появились первые подробности о возможном масштабе этих повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Милитарный ".
Портал внимательно изучил материалы OSINT-эров Absolutely Reliable Source, опубликовавших спутниковый снимок базы в Новороссийске. На нем, возможно, зафиксированы повреждения пусковых установок обоих фрегатов.
Если эта информация подтвердится, оба корабля могли упустить возможность применять ракеты "Калибр" - основное ударное оружие этого класса фрегатов.
По данным аналитиков, попадание пришлось на носовую часть корабля – там деформировалась палуба. Разрушен 8-ячеистый модуль универсальной корабельной пусковой установки УКСК 3С14, предназначенный именно для запуска "Калибров". Также, по этим данным, повреждена боевая информационно-управляющая система "Требование-М".
Это уже не первый случай для этого фрегата – в начале 2026 года уже сообщали о его поражении.
"Адмирал Макаров" является флагманом Черноморского флота РФ. Попадание, по имеющимся данным, пришлось на район вертикальных пусковых установок, что повлекло за собой внутреннюю детонацию и выгорание пусковых шахт УКСК 3С14.
Кроме того, аналитики сообщают о повреждениях радиолокационных систем, радиоэлектронной борьбы и связи на корабле.
Если повреждения пусковых установок на обоих фрегатах подтвердятся, Черноморский флот РФ может лишиться сразу двух основных носителей ракет "Калибр". По имеющейся оценке, оба корабля потребуют длительного ремонта, а их возвращение в боевой состав может занять не менее года.
Следует отметить, что степень повреждений пока базируется на анализе спутникового снимка и официально не подтверждена - эта информация требует дальнейшей проверки.
"Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" принадлежат к проекту 11356Р "Буревестник" – серии российских многоцелевых фрегатов, созданных на базе экспортных кораблей типа "Тальвар", строившихся для ВМС Индии.
В состав Черноморского флота РФ входили три фрегата этого проекта:
"Адмирал Григорьевич" – единственный уцелевший корабль этой серии – сейчас находится в Балтийском регионе. В последний раз его фиксировали, когда он открыл предупредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш. Также известно, что в течение апреля этот фрегат сопровождал несколько танкеров "теневого флота" РФ через пролив.
12 августа подразделения Сил обороны Украины в рамках совместной операции поразили военно-морскую базу в Новороссийске Краснодарского края РФ. Под атаку попали два фрегата проекта 11356: Адмирал Макаров и Адмирал Эссен. Также поражен малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" и сторожевой корабль проекта 22160 "Василий Быков".
По словам президента Украины Владимира Зеленского, операцию провели на расстоянии более 300 км от линии фронта. В ходе атаки использовали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы.