"Флорида" впервые в истории завоевала Кубок Стэнли: видео

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Флорида" – "Эдмонтон" – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0); серия – 4:3

Шайбы: Верхейге, 04:27, Райнхарт, 35:11 - Янмарк, 06:44

В дебюте встречи команды обменялись шайбами. "Пантерз" открыли счет после нереализованного большинства – Родригес бросил от левого борта, а одинокий Верхейге удачно подставил клюшку. В ответ Янмарк реализовал выход 1 в 0 после классной передачи Сиси.

Второй раз "Флорида" вышла вперед под занавес второго периода. В этот раз сработало первое звено атаки хозяев. Куликов вынес подальше шайбу, летевшую в ворота Бобровского, Верхейге отдал на Райнхарта, а тот прошел по правому краю и "прошил" Скиннера броском из правой зоны.

В течение финальной 20-минутки "Ойлерз" пытались отыграться. Впрочем, чудеса реакции в створе ворот демонстрировал голкипер "Пантерз". Когда же и Бобровский был бессилен, то под шайбы отчаянно бросались полевые. В конце концов "Флорида" удержала победный счет и закрыла серию после трех поражений подряд.

Для команды Пола Мориса Кубок Стэнли-2024 – первый в клубной истории. В прошлом году "Пантерз" дошли до финала, но в одни ворота уступили "Вегасу" (1:4). Украинский след в этом триумфе связан с персоной нападающего "Флориды" Мэттью Ткачука, оба родителя которого имеют корни из Украины.

Премьерный титул "Флориды"

Клуб основан в 1993 году. На третий сезон пробился в первый финал Кубка Стэнли, где проиграл серию "Питтсбургу" (0:4).

В 1998-2019 гг. только трижды выходил в плей-офф. Взлет "Пантерз" связывают с появлением в должности генерального менеджера Билла Зито. Он присоединился к руководству клубом в сентябре 2020 года. С тех пор "Флорида" стала регулярным участником плей-офф.

Номера 1, 37, 93 выведены из обращения в честь Роберто Луонго (голкипер), Уэйна Хейзинги (бывший владелец) и Билла Торрея (экс-президент). В сезоне 1993/94 цвета "Флориды" защищал украинец Александр Годынюк (26 матчей, 10 передач).