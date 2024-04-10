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"Флорида" с двойной негостинностью, тафгай "Нэшвилла" устроил нокаут: драки вечера НХЛ

Среда 10 апреля 2024 12:49
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"Флорида" с двойной негостинностью, тафгай "Нэшвилла" устроил нокаут: драки вечера НХЛ Фото: Майк Маккэррон (слева) вышел победителем из поединка (tennessean.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники стычек на ледовых аренах Северной Америки увидели три новых эпизода хулиганского "сериала" в штатах Флорида и Теннесси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

В дебюте встречи в Санрайзе на кулаках сошлись бывшие одноклубники – нападающий "Флориды" Джона Гаджович и форвард "Оттавы" Зак Макьюэн. Когда-то они вместе защищали цвета "Ванкувера".

Драчуны сначала наговорили "теплых" слов друг другу. А потом хозяин льда подъехал к оппоненту у борта и оперативно сбросил краги. Гаджович, держа соперника левой рукой, направил на него шквал ударов правой. Макьюэн фактически не отвечал и быстро очутился на льду.

Не успели первые хулиганы отсидеть 5-минутные баны на скамейке штрафников, как вспыхнула новая потасовка. В этот раз защитник "Пантерз" Нико Миккола за воротами Энтони Столарза сразился с молодым форвардом "Сенаторз" Ридли Грейгом.

Последний грязновато налетел на оппонента, а тот поднялся уже с намерением перевоспитать 21-летнего нахала. Инициатор схватки пытался сдержать порыв Микколы, сделав захват головы. Впрочем, более опытный финн освободился из-под опеки и дал хорошую взбучку Грейгу. Тот очутился на льду, а затем получил штраф 2+5.

В Нэшвилле порезвились известные хулиганы. Вингер "Предаторз" Майк Маккэррон решил выяснить отношения с защитником "Виннипега" Логаном Стэнли в начале третьего периода противостояния.

Драка созрела из нескольких толкотней у владений "Джетс". Казалось, что инициативой в "спарринге" завладел Стэнли. Однако Маккэррону хватило одного точного удара в голову, чтобы отправить оппонента наземь.

К слову, канадский форвард "Колорадо" Маккиннон возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Миннесоты".

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