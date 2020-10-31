ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Флоренції пройшли протести проти карантину, поліція затримала 20 учасників

Автор: Роман Тверденко

У Флоренції пройшов протест проти посилення карантину по коронавирусу. Поліція затримала близько 20 осіб.

Про це повідомляє The Local.

Близько 200 протестувальників зібралися в центрі міста і хотіли пройти на Пьяцца делла Синьйорина. Але туди їх не пустила поліція.

На вулицях біля площі почалися сутички протестувальників з правоохоронними органами.

Популярні новини

В ході зіткнень демонстранти кидали в поліцію коктейлі Молотова, пляшки, камені, перекидали сміттєві баки і зламали камери спостереження.

Мер міста Даріо Нарделла засудив поведінку людей в ніч на суботу.

"Це не вираз образи або страждань. Це безпричинне насильство як самоціль", - написав Нарделла в Facebook.

Нагадаємо, на цьому тижні на акції протесту в цілому вийшли тисячі громадян. У Мілані демонстранти влаштували безлади в трамваях і підпалили сміттєві баки. Також група протестувальників напала на правоохоронців. У відповідь правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ. Подібні інциденти сталися в Турині та Неаполі.

У неділю уряд Італії посилило карантинні обмеження після чергового антирекорду по коронавірусу. Зокрема, були закриті кінотеатри, театри, фітнес-центри, басейни, гірськолижні курорти та концертні зали. Ресторанам і барам дозволено працювати до 18:00.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус