"Флэш" объяснил, как Россия сняла на видео собственный удар по "Инкому" в Киеве

"Скажу сразу - никаких секретных спутников, никаких FPV из "Шахеда", никаких агентов РФ, никаких загадочных БПЛА", - написал Бескрестнов.

По его словам, противник атаковал офис "Инком" ракетой "Герань-5", а параллельно в Киев влетел реактивный "Шахед", облетевший место удара по "Инкому" на высоте почти 3 километра.

Этот дрон выполнял функцию меш-ретранслятора радиосигналов для "Герань-5" и одновременно снимал и сразу передавал видео атаки на "Инком".

После этого "Шахед" улетел за пределы Киева и уничтожил состав "Макдональдс".

"Безусловно, это сложная операция БПЛА РФ, требующая точных расчетов и взаимодействия пилотов. Я даже уверен, что они сидели рядом", - отметил советник.