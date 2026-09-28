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"Флэш" объяснил, как Россия сняла на видео собственный удар по "Инкому" в Киеве

01:09 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: советник президента Украины Сергей Бескрестнов (t.me/serhii_flash)

Стало известно, как россиянам удалось снять на видео свой удар по бизнес-центру "Инком" в Киеве. Никаких секретных технологий или агентов в этом не было - разгадка оказалась гораздо проще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"Скажу сразу - никаких секретных спутников, никаких FPV из "Шахеда", никаких агентов РФ, никаких загадочных БПЛА", - написал Бескрестнов.

По его словам, противник атаковал офис "Инком" ракетой "Герань-5", а параллельно в Киев влетел реактивный "Шахед", облетевший место удара по "Инкому" на высоте почти 3 километра.

Этот дрон выполнял функцию меш-ретранслятора радиосигналов для "Герань-5" и одновременно снимал и сразу передавал видео атаки на "Инком".

После этого "Шахед" улетел за пределы Киева и уничтожил состав "Макдональдс".

"Безусловно, это сложная операция БПЛА РФ, требующая точных расчетов и взаимодействия пилотов. Я даже уверен, что они сидели рядом", - отметил советник.

Напомним, вечером 27 сентября Россия уже атаковала рынок "Столичный" под Киевом - подтверждено попадание на территории рынка в Софиевской Борщаговке, погибли и почти 10 пострадавших.

Кроме того, ранее Сергей Флеш уже рассказывал, что будет с интернетом в Украине после российских атак - по его словам, вся страна без связи не останется благодаря максимально распределенным каналам.

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