RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Фламинго" могли поразить "самое узкое устье" космической программы РФ, - СМИ

11:05 15.08.2026 Сб
2 мин
Предприятие производит ракеты, по которым РФ запускает военные спутники.
aimg Мария Науменко
Фото: запуск украинской ракеты "Фламинго" (скриншот с видео)

В ночь на 15 августа Силы обороны Украины нанесли удары по объектам РФ. В Самаре могла быть поражена РКЦ "Прогресс", производящая ракеты "Союз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Что известно об атаке

Около 04:00 по местному времени в Самарской области была объявлена ракетная опасность. Приблизительно в 03:40 местные источники сообщили о звуке пролета реактивного летательного аппарата, мощном взрыве и сильном пожаре.

На отдельных видео можно увидеть признаки двух ударов.

По одной из доступных фотографий журналисты попытались определить место возможного попадания. Оно, по их оценке, может соответствовать территории ракетно-космического центра "Прогресс".

Фото: последствия возможного удара по РКЦ "Прогресс" в Самаре (defence-ua.com)

Почему "Прогресс" важен для России

Ракетно-космический центр "Прогресс" является одним из ключевых предприятий российской космической отрасли. Здесь производят ракеты-носители семейства "Союз", в том числе "Союз-2.1б".

Именно этими ракетами Россия уже дважды выводила на орбиту спутники "Рассвет" – свой проект спутниковой группировки, который должен стать аналогом Starlink. В то же время "Союзы" используют и для запуска других российских военных спутников.

Предприятие находится на территории авиастроительного завода "Авиакор". Фактически это единственный комплекс производственных цехов протяженностью около одного километра, где проходит полный цикл сборки ракет "Союз".

По предварительной оценке, возможный удар мог прийтись на западную часть комплекса, где расположен ключевой производственный участок и проходят финальные этапы сборки ракет.

Если эта информация подтвердится, в результате атаки могли быть повреждены не только производственные мощности, но и оборудование и ракеты, уже находившиеся на средних или завершающих этапах производства.

Что это может означать для космических программ РФ

Россия после 2022 года совершала примерно по 6-8 запусков "Союз-2.1б" в год. Эти ракеты использовали для разных космических программ и коммерческих миссий, однако значительную часть запусков составляли задачи российского Минобороны.

Поэтому серьезное повреждение производства может создать проблемы для нескольких программ РФ, в частности для запуска военных спутников и развития "Рассвет".

В то же время окончательные выводы делать пока рано. Для подтверждения масштаба повреждений необходимы спутниковые снимки.

На возможное использование "Фламинго" намекнул совладелец Fire Point Денис Штиллерман,опубликовав видеозапуск ракеты. Официального подтверждения пока нет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаВойна России против УкраиныРакеты