"Фламинго" могли поразить "самое узкое устье" космической программы РФ, - СМИ

Что известно об атаке

Около 04:00 по местному времени в Самарской области была объявлена ракетная опасность. Приблизительно в 03:40 местные источники сообщили о звуке пролета реактивного летательного аппарата, мощном взрыве и сильном пожаре.

На отдельных видео можно увидеть признаки двух ударов.

По одной из доступных фотографий журналисты попытались определить место возможного попадания. Оно, по их оценке, может соответствовать территории ракетно-космического центра "Прогресс".

Фото: последствия возможного удара по РКЦ "Прогресс" в Самаре (defence-ua.com)

Почему "Прогресс" важен для России

Ракетно-космический центр "Прогресс" является одним из ключевых предприятий российской космической отрасли. Здесь производят ракеты-носители семейства "Союз", в том числе "Союз-2.1б".

Именно этими ракетами Россия уже дважды выводила на орбиту спутники "Рассвет" – свой проект спутниковой группировки, который должен стать аналогом Starlink. В то же время "Союзы" используют и для запуска других российских военных спутников.

Предприятие находится на территории авиастроительного завода "Авиакор". Фактически это единственный комплекс производственных цехов протяженностью около одного километра, где проходит полный цикл сборки ракет "Союз".

По предварительной оценке, возможный удар мог прийтись на западную часть комплекса, где расположен ключевой производственный участок и проходят финальные этапы сборки ракет.

Если эта информация подтвердится, в результате атаки могли быть повреждены не только производственные мощности, но и оборудование и ракеты, уже находившиеся на средних или завершающих этапах производства.

Что это может означать для космических программ РФ

Россия после 2022 года совершала примерно по 6-8 запусков "Союз-2.1б" в год. Эти ракеты использовали для разных космических программ и коммерческих миссий, однако значительную часть запусков составляли задачи российского Минобороны.

Поэтому серьезное повреждение производства может создать проблемы для нескольких программ РФ, в частности для запуска военных спутников и развития "Рассвет".

В то же время окончательные выводы делать пока рано. Для подтверждения масштаба повреждений необходимы спутниковые снимки.