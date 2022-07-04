Прапор України на Зміїному ще не підняли: в ЗСУ пояснили чому

Речник Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк повідомила, що прапор України доправлено на острові Зміїний, але його ще не підняли.

"Прапор доставили на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, потім буде майоріти", - сказала Гуменюк.

Вона також пояснила, що її слова сказані раніше про підняття прапора слід "розуміти метафорично".

"На острів ніхто не висаджувався. То хто його встановлюватиме, підніматиме? І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ", - сказала вона.