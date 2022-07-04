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Прапор України на Зміїному ще не підняли: в ЗСУ пояснили чому

Фото: на острові Зміїний ще не підняли прапор України (mapio)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що над звільненим островом Зміїний замайорів український прапор. Однак в ЗСУ уточнили, що державний прапор на острові ще не підняли, хоча він уже там.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Речник Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк повідомила, що прапор України доправлено на острові Зміїний, але його ще не підняли.

"Прапор доставили на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, потім буде майоріти", - сказала Гуменюк.

Вона також пояснила, що її слова сказані раніше про підняття прапора слід "розуміти метафорично".

"На острів ніхто не висаджувався. То хто його встановлюватиме, підніматиме? І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ", - сказала вона.

Нагадаємо, російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи.

У підсумку 30 червня ЗСУ повністю звільнили Одеську область від російських окупантів. Острів Зміїний до того дня залишався єдиною окупованою територією в регіоні.

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