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ФК "Динамо" повним складом відвідало поранених бійців ЗСУ

Фото: гравці київського "Динамо" відвідали поранених бійців ЗСУ (fcdynamo.com)
Автор: Ілона Свиридова

ФК "Динамо" повним складом і тренерським штабом відвідали одну з лікарень, щоб провідати поранених бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Динамо".

Деякі військові розповідали свої історії - як і чому опинилися в лікарні.

Олег Гусєв, під керівництвом якого кияни продовжують тренувальний процес на Заході України, особисто подарував кожній палаті сувеніри та футболки, підписані за кілька хвилин до цього кожним з його підопічних.

Динамівці щиро бажали пораненим героям якнайшвидшого одужання і запрошували їх на перший же домашній матч команди в мирному Києві.

У прес-службу також зазначають, що з самого початку АТО на Донбасі "Динамо" дотримується традиції - щомісяця допомагати пораненим захисникам. Відтоді клуб систематично виділяє кошти на закупівлю медичного обладнання, реабілітацію пацієнтів та інші їхні потреби.

"Не забуваючи і про живе спілкування зі своїми гравцями, регулярно навідуються у військовий госпіталь з наборами сувенірів. Як флагман українського футболу, "Динамо" має у своєму активі великий досвід допомоги військовим та реалізації інших соціальних проектів", - додають у Клубі.

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