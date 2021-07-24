ФК "Олександрія" підписав контракт з півзахисником Сергієм Рибалкою

Сергій є вихованцем футбольної школи харківського "Арсеналу". У 80 матчах за "Арсенал" у дитячо-юнацькій футбольній лізі забив 40 голів. У першому ж своєму матчі за основну команду "Арсеналу" у другій лізі чемпіонату України відзначився двома голами (10 листопада 2006, "Арсенал" (Харків) - "Іллічівець-2" (Маріуполь), 4:1). Загалом за "Арсенал" відіграв 48 офіційних матчів, записав на власний рахунок 20 голів, таким чином вже у 18-річному віці став найкращим бомбардиром в історії команди.

Влітку 2008 року молодим півзахисником зацікавилися українські "гранди" - "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк), в якому він перебував на оглядинах ще виступаючи у ДЮФЛ, а також ізраїльський "Маккабі" з Хайфи. Переможцем у боротьбі за гравця стало "Динамо". У столичному клубі Сергій грав за команду "Динамо-2". У першій лізі чемпіонату України зіграв у 76 матчах, забив 13 голів. 6 листопада 2011 року зіграв в основному складі "Динамо" у матчі з "Металістом".

На початку 2013 року Сергія орендував чемпіон Чехії ліберецький "Слован". За команду він зіграв дуже вдало: 37 матчів 8 м’ячів.

Після повернення влітку 2014 року до команди киян Сергій зміг пробитися до основного складу. У 2017 році перейшов на правах оренди до турецького "Сівасспору", з яким вже за рік підписав повноцінний контракт. У даній команді він встиг пограти разом із іменитим нападником Робіньо.

Доповнення

Рибалка має досвід виступів за збірні команди України юнаків віком 18 та 19 років. У складі збірної України U-19 став чемпіон Європи 2009 року.