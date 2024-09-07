Физика вредит: какие узлы авто быстрее изнашиваются на большой скорости

Рядовой современный автомобиль легко набирает 170 – 180 км/ч, но в реальности мы ездим чуть медленнее. А что будет с машиной, если взять за правило скоростной режим более полутора сотен километров в час? Испытывать "на себе" мы не рекомендуем, но технических знаний автожурналистов РБК-Украина достаточно, чтобы спрогнозировать результат.

О том, почему семейные легковые автомобили лучше не эксплуатировать на скоростях "под двести", читайте в материале РБК-Украина .

Прежде чем начать разговор о технических последствиях высоких скоростей для машины, напомним, что в Украине нет автодорог, где можно ездить со скоростью более 140 км/ч – ни с точки зрения закона, ни с точки зрения безопасности. Безлимитные автобаны в странах, где они есть, построены и содержатся по другим стандартам, чем украинские трассы. Но сегодня мы говорим о технической стороне высоких скоростей – как они влияют на состояние автомобиля?

Двигатель

Высокая, более 140 – 170 километров в час, скорость на большинстве авто означает обороты двигателя свыше 4500 – 5000 об/мин. Да, в повседневной эксплуатации мы бывает, кладем стрелку тахометра еще правее, но когда двигатель работает в таком режиме более часа-два, он начинает испытывать ускоренный износ.

Из-за высоких линейных скоростей движения деталей цилиндро-поршневой группы они испытывают чрезмерные нагрузки – вследствие больших моментов инерции и повышенной температуры пар трения. Моторное масло работает в напряженном режиме, и если с ним что-то не так – скажем, его давно не меняли или оно не должного качества – его защитная пленка может быть протиснута и на поверхностях деталей появятся первые задиры. То же можно сказать о деталях газораспределительного механизма, для многих из которых очень важно участие масла в процессе взаимодействия.

Компоненты системы зажигания у бензиновых моторов при продолжительной работе на высоких оборотах также получают чрезмерные нагрузки, только не механического, а электрического характера. В частности, из-за длительного нагрева выходят из строя высоковольтные катушки и свечи.

Относительно упомянутого масла – мотористы говорят, что во время таких "заездов" оно стареет вдвое быстрее: сказываются длительный нагрев и чрезмерное количество картерных газов, которые пополняют из-за усиленного прорыва с камер сгорания. Масла интенсивно загрязняются продуктами износа деталей, снижается эффективность присадок, падает ключевой параметр – вязкость. Износ двигателя прогрессирует.

Трансмиссия

Не все автоматические коробки имеют достаточно эффективную для высоких скоростей систему охлаждения масла. А ее перегрев – это преждевременно утрата свойств и худшая защита пар трения, в первую очередь – фрикционов у классической гидромеханики и шкивов у вариаторов.

Если говорить об украинских путях, то длительное движение на высокой скорости невозможно без многократных замедлений и ускорений. А значит, и без того перегруженные высокими оборотами валы, шестерни, ремни, диски испытывают дополнительные динамические нагрузки.

Ходовая часть

Поскольку автомобиль двигается быстрее обычного, его колеса совершают большее количество колебаний. И динамические нагрузки на все без исключения шарниры, пружины и амортизаторы при этом больше по значению и амплитуде. Соответственно, все эти детали сокращают свой срок службы по сравнению с более экономным режимом движения.

По тем же причинам шины изнашиваются быстрее, чем они износились бы на той же дистанции при более медленном движении.

Даже на приспособленных для высоких темпов движения автобанах тормозить в таком гоночном режиме приходится чаще и более интенсивно, чем при спокойной езде. Следовательно, готовьтесь чаще заменять колодки, диски и барабаны, а также рабочую жидкость в гидроприводе тормозов.

Расход горючего

Бензин и дизтопливо хоть и не входят в состав автомобиля, тоже "изнашиваются" – тратятся – в ускоренном темпе. А ведь на высокой скорости в общем сопротивлении двигательные машины увеличивается аэродинамическая составляющая. Если уже после 90-100 км/ч расход растет на 1,0-1,5 л/100 км, то после 150 км/ч можно добавлять к обычному "крейсерскому" аппетиту еще 2-3 л/100 км - особенно если речь идет о малообъемных двигателях.

Кратко

С какой стороны не взгляни – высокая скорость не может быть рекомендована в качестве нормального крейсерского режима. Судя по настройкам трансмиссии и подсказчиков передач на приборной панели, рядовые современные автомобили рассчитаны на длительное движение при 110 – 120 км/ч. Все, что выше, можно считать внештатным режимом – хотя автопроизводитель, конечно, об этом никогда не скажет. А если у вас есть потребность ездить быстрее, подбирайте себе автомобиль из категории не то чтобы спорткаров, но из сегмента "заряженных" и премиальных, имеющих двигатель с большим запасом мощности, а все агрегаты – с запасом прочности и долговечности.