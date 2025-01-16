Фицо заявил, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни

"Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни", - ответил Фицо на вопрос журналиста по этому поводу во время своего визита в восточную Словакию, не сообщая дополнительных подробностей.

Ранее Фицо предложил провести встречу по восстановлению транзита газа через Украину в Словакии, тогда президент Украины Владимир Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев.