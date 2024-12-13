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Фицо надеется, что транзит российского газа через Украину удастся продлить

Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет, чтобы Украина продлила транзит российского газа в 2025 году. По этому вопросу пройдет ряд переговоров.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы словацкого правительства приводит Reuters.

"В ближайшие дни, в том числе во время рождественских каникул, вы можете стать свидетелями чрезвычайно интенсивных переговоров на разных уровнях и в разных странах, которые начнутся уже на следующей неделе", - рассказал премьер Словакии, комментируя вопрос поставок российского газа в его страну. 

По его словам, цель таких переговоров - добиться продолжения поставок "с востока", чтобы не платить больше за транзит газа с других направлений. 

"Я считаю, что даже в случае кратковременного прекращения поставок с востока мы достаточно обеспечены запасами, чтобы найти общее решение для нескольких стран Европейского союза и сохранить транзит газа через словацкую территорию, а также транзит газа через украинскую территорию", - добавил Фицо. 

В то же время министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что в переговорах будут принимать участие Европейская комиссия, Украина и страны-члены ЕС.

Транзит газа РФ через Украину

Напомним, Украина, несмотря на начало полномасштабной войны с Россией, сохраняла транзит российского газа в страны Европы. Действие соответствующего контракта истекает 31 декабря.

Как подчеркивал еще в начале октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина не будет продлевать транзит российского газа в 2025 году.

Детально о том, как такое решение повлияет на страны Европы, - в материале РБК-Украина.

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