Фицо надеется, что транзит российского газа через Украину удастся продлить

"В ближайшие дни, в том числе во время рождественских каникул, вы можете стать свидетелями чрезвычайно интенсивных переговоров на разных уровнях и в разных странах, которые начнутся уже на следующей неделе", - рассказал премьер Словакии, комментируя вопрос поставок российского газа в его страну.

По его словам, цель таких переговоров - добиться продолжения поставок "с востока", чтобы не платить больше за транзит газа с других направлений.

"Я считаю, что даже в случае кратковременного прекращения поставок с востока мы достаточно обеспечены запасами, чтобы найти общее решение для нескольких стран Европейского союза и сохранить транзит газа через словацкую территорию, а также транзит газа через украинскую территорию", - добавил Фицо.

В то же время министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что в переговорах будут принимать участие Европейская комиссия, Украина и страны-члены ЕС.