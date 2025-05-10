Фицо пообещал Путину вето на запрет энергоимпорта из РФ, но не все так просто

В частности, 9 мая между двумя чиновниками прошла встреча. Во время переговоров Фицо сказал российскому диктатору, что Словакия готова использовать в ЕС право вето на запрет поставок российских энергоресурсов.

"Если нужно, чтобы (с запретом на поставки в страны ЕС энергоресурсов из России - ред.) согласились все 27 государств-членов, то мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов", - сказал он.

Что не так

Несмотря на заявление Фицо о "праве вето" на запрет импорта российских энергоресурсов, возможность блокировки подобных решений зависит от их юридического формата. Если речь идёт о санкциях ЕС — включая эмбарго на нефть, газ или уголь — то такие меры принимаются в рамках общей внешней и оборонной политики (CFSP) и требуют единогласия всех 27 стран-членов. В этом случае Словакия, как и любая другая страна, действительно может заблокировать решение.

Однако если ограничение предлагается как мера внутреннего регулирования ЕС, например на уровне энергетического рынка, то решение может быть принято по процедуре квалифицированного большинства. Это минимум 55% стран (не менее 15 из 27), представляющих не менее 65% населения ЕС. В таком случае вето одной страны, включая Словакию, не будет иметь силы.