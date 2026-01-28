Фицо набросился на Politico после публикации о его впечатлениях от встречи с Трампом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на публикацию газеты Politico, которая написала о его впечатлениях от личного общения с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фицо в соцсети Х.
Фицо категорически отверг материал издания, назвав его "ложью ненавистного, пробрюссельского либерального портала".
По его словам, публикация является примером деградации либеральной и прогрессивной политической и медийной среды, которая, по его мнению, прибегает к манипуляциям, дезинформации и преследованию политических оппонентов.
Премьер сказал, что Politico распространило ложную информацию о том, как он якобы оценивал встречу с президентом США на неформальном саммите в Брюсселе.
"Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, свидетелей нет, но это не помешало порталу Politico выдумать ложь. Хорошо известно, что я являюсь одним из "любимчиков" этого портала, где суверенитет, борьба за национальные интересы и собственное мнение считаются преступлениями", - заявил премьер Словакии.
По словам Фицо, он не выступал на этом саммите и открыто критиковал как само мероприятие, так и его подготовку.
Также глава правительства Словакии заявил, что во время саммита не имел никаких неформальных разговоров с премьер-министрами или президентами относительно своего визита в США.
"Были настойчивые попытки сорвать мой визит в США, как это было в случае с моим визитом в Россию, где некоторые страны-члены ЕС даже не позволили мне пролетать над их территорией! Вот что называется солидарностью", - заявил он.
Фицо отметил, что частично разделяет политические подходы президента США, однако с некоторыми из них не согласен.
В то же время он признался, что после своего жесткого заявления по Венесуэле ожидал отмены визита в Вашингтон, чего не произошло, и это заставило его еще больше ценить встречу с американским лидером.
В завершение словацкий премьер заявил, что настоящая цель Politico заключается в попытке разрушить конструктивные отношения, которые Словакия, по его словам, поддерживает с различными регионами мира.
"Если мне нужно высказать критическое мнение, мне не нужны для этого никакие рупоры", - добавил Фицо.
Что предшествовало
Напомним, недавно газета Politico со ссылкой на источники написала, что премьер Словакии Фицо был шокирован "опасным психологическим состоянием" Трампа после встречи с ним в Мар-а-Лаго.
Как утверждали журналисты, своими впечатлениями от личного общения с президентом США Фицо поделился с лидерами ЕС на саммите на прошлой неделе.
Фицо якобы заявил им, что Трамп "сошел с ума".