Фитопланктон растет, мидии вымерли: как изменилось Черное море после Каховской катастрофы

После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году северо-западная часть Черного моря испытала серьезный экологический удар.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института морской биологии НАН Украины Виктор Демченко.
По словам ученого, последствия катастрофы были двойными. Пресная вода из Днепра массово попала в море. На одесские пляжи выносило пресноводную рыбу и растительность. Из-за резкого снижения солености погибли местные морские виды, в частности моллюски и ракообразные.
Химическое загрязнение - в море попали нефтепродукты, пестициды, удобрения, которые смыли затопленные склады. Это вызвало "цветение" воды - резкое увеличение фитопланктона из-за высоких концентраций биогенов.
Больше всего, по словам Демченко, пострадали мидии - 65-70% популяции погибло. В то же время большинство из них уже почти восстановились.
Существенные изменения также произошли в составе ракообразных: одни виды вытеснили другие, в частности те, которые питаются мертвыми организмами. Их численность возросла из-за массовой гибели рыбы и беспозвоночных после попадания пресной воды.
Хотя явных изменений в экосистеме уже не фиксируют, некоторые сдвиги в структуре видов все еще продолжаются. По словам Демченко, пока сложно оценить, это - последствия Каховской катастрофы, климатических изменений или снижение промышленной нагрузки на морскую среду.
"Эти процессы - далекие отголоски Каховской трагедии", - резюмирует биолог.
Ранее РБК-Украина писало, что более трех лет войны нанесли серьезный ущерб экосистеме Черного моря: нефтяные загрязнения из-за затопленных кораблей и танкеров, пресная вода после Каховской ГЭС нарушили баланс солености. Повышение температуры усугубляет ситуацию, растворяя нефть и поднимая мазут со дна.
Также мы рассказывали, что инвазивные виды, как рапаны, активно конкурируют с местными мидиями в Черном море, уничтожая их и вызывая падение их численности. Рапаны стали основным промышленным ресурсом, но их чрезмерное количество вредит экосистеме. Из-за этого ученые не имеют полных данных о нынешней ситуации, но надеются на снижение популяции рапанов и восстановление мидий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.