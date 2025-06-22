Фитопланктон растет, мидии вымерли: как изменилось Черное море после Каховской катастрофы

Что произошло после прорыва дамбы

По словам ученого, последствия катастрофы были двойными. Пресная вода из Днепра массово попала в море. На одесские пляжи выносило пресноводную рыбу и растительность. Из-за резкого снижения солености погибли местные морские виды, в частности моллюски и ракообразные.

Химическое загрязнение - в море попали нефтепродукты, пестициды, удобрения, которые смыли затопленные склады. Это вызвало "цветение" воды - резкое увеличение фитопланктона из-за высоких концентраций биогенов.

Восстанавливается ли море

Больше всего, по словам Демченко, пострадали мидии - 65-70% популяции погибло. В то же время большинство из них уже почти восстановились.

Существенные изменения также произошли в составе ракообразных: одни виды вытеснили другие, в частности те, которые питаются мертвыми организмами. Их численность возросла из-за массовой гибели рыбы и беспозвоночных после попадания пресной воды.

Хотя явных изменений в экосистеме уже не фиксируют, некоторые сдвиги в структуре видов все еще продолжаются. По словам Демченко, пока сложно оценить, это - последствия Каховской катастрофы, климатических изменений или снижение промышленной нагрузки на морскую среду.

"Эти процессы - далекие отголоски Каховской трагедии", - резюмирует биолог.