Fitch погіршило прогноз рейтингу України через російську ескалацію

Відзначається, що очікування більш тривалого періоду загострення напруженості у відносинах з Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу і ослаблення міжнародних резервів підвищили ризики зовнішнього фінансування з часу попереднього огляду в серпні.

"Існує високий ступінь невизначеності щодо найближчих стратегічних цілей президента Путіна, а ризик вторгнення, що виріс, показує тривалий період нарощування військ уздовж українського кордону, слабкі перспективи досягнення згоди за основними вимогами, сформульованими російською стороною і посилену підготовчу реакцію США", - йдеться в повідомленні.

Fitch Ratings також зазначає, що прогноз "стабільний" частково показує базовий сценарій агентства, згідно з яким повномасштабного військового конфлікту з Росією вдасться уникнути, а дещо більший доступ України до фінансування МФО і на двосторонній основі разом з макростабільністю, зміцненням фіскальних і валютних резервів дозволить у 2022 році пом'якшити наслідки ситуації, що склалася.

"Однак ми очікуємо тривалий період підвищеної напруженості і ризику і бачимо дещо вищу ймовірність проведення більш обмежених військових операцій, таких як на Донбасі", - уточнює агентство.