Fitch і S&P підвищило рейтинги "Метінвесту" Ахметова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) гірничо-металургійної групи "Метінвест" і рейтинги її єврооблігацій до рівня "BB-" з рівня "B+", прогноз стабільний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

"Підвищення послідувало за підвищенням країнової стелі України до "B" з "B-" 6 вересня. РДЕ "Метінвесту" залишається на дві сходинки вище стелі", - йдеться в повідомленні агентства.

Fitch вказує, що це пов'язано з комфортним покриттям обслуговування зовнішнього боргу у твердій валюті, а також відповідними бізнес і фінансовими показниками "Метінвесту".

Крім того, міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило "Метінвесту" кредитний рейтинг емітента і рейтинги єврооблігацій до "B" з "B-", прогноз стабільний.

S&P вказало, що "Метінвест" за останні 18 місяців продемонстрував збалансовану фінансову політику з відносно низьким рівнем позикових коштів і позитивним вільним грошовим потоком, зберігаючи адекватність розподілу витрат на ріст і доходи акціонерів.

Обидва агентства також присвоїли попередні рейтинги запропонованим новим єврооблігацій "Метінвесту", які група має намір випустити відразу після викупу до 440 млн доларів існуючих єврооблігацій: Fitch – "BB-(EXP)", S&P – "B".

"Пропоновані єврооблігації на суму не менше 500 млн доларів згладять профіль погашення і зміцнять ліквідність", – вважає S&P.

Як повідомлялося, Metinvest B. V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", в січні-червні 2019 року знизила чистий прибуток на 39% порівняно з аналогічним періодом 2018 року – до 408 млн доларів.

Згідно з попередніми неаудованими проміжним фінансовим результатом за перше півріччя, виручка компанії за звітний період скоротилася на 6% – до 5,82 млрд доларів, EBITDA знизилася на 33% – до 890 млн доларів.

Загальна заборгованість компанії за січень-червень 2019 року практично збереглася на рівні кінця 2018 року – 2,75 млрд доларів. При цьому обсяг коштів також практично не змінився і склав 279 млн доларів. Чистий борг зберігся на рівні 2,47 млрд доларів.

Нагадаємо, консолідований чистий прибуток "Метінвесту" B.V.(Нідерланди) за підсумками 2018 року зросла на 93% порівняно з 2017 роком – до 1,19 млрд доларів з 617 млн доларів. Виручка збільшилася на 33% – до 11,88 млрд доларів, EBITDA – на 23%, до 2,51 млрд доларів.

"Метінвест", найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи знаходяться, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), що спільно керують компанією.