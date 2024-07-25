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Fitch Ratings оценило финансовую устойчивость Украины в условиях войны

Фото: Fitch оценило финансовую устойчивость Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что финансирование военных расходов останется сложной задачей для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch.

"Сохранение поддержки МВФ и официальных кредиторов имеет решающее значение для удовлетворения высоких потребностей в финансировании, возникших в результате войны", - говорится в сообщении.

Агентство прогнозирует потребности во внешнем бюджетном финансировании в размере 39 млрд долларов в 2024 году.

В середине июня G7 согласилась предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который будет погашен за счет процентных поступлений от замороженных российских активов, что может снизить неопределенность относительно внешних источников финансирования в 2025 году, отмечает Fitch.

"Тем не менее, риск сокращения поддержки США после ноябрьских выборов, потенциально более слабая политическая поддержка в Европе и ограничения в способности местных банков поглощать растущий выпуск государственных долговых обязательств означают, что, по нашему мнению, финансирование останется сложной задачей", - говорится в сообщении.

Ранее агентство прогнозировало, что дефицит государственного бюджета останется высоким на уровне 17,1% ВВП в 2024 году, и считает, что значительная фискальная консолидация будет ограничена продолжением войны (расходы на оборону составили 31,3% ВВП в 2023 году), что сохранит повышенную зависимость от внешнего финансирования. По прогнозу агентства, долг увеличится до 92,5% ВВП в 2024 году.

Международные резервы Украины составляли 37,8 млрд долларов в июне, но снизились за последние три месяца из-за увеличения продаж валюты. "Большая гибкость обменного курса, надежный набор мер политики и продолжающаяся официальная поддержка в соответствии с программой МВФ снижают риски для макроэкономической и финансовой стабильности в ближайшей перспективе", - отмечают аналитики агентства.

 

Напомним, с начала года Украина получила 16 млрд долларов бюджетной поддержки со стороны ЕС, МВФ и стран Запада. Киев рассчитывает, что через год помощь составит 38 млрд долларов. В следующем году помощь сократится, но Украина может получить кредит в 50 млрд долларов под замороженные российские активы.

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