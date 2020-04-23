Fitch Ratings назвало терміни отримання Україною допомоги від МВФ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберігає свій базовий сценарій, згідно з яким Україна отримає остаточне схвалення ради директорів МВФ за новою програмою EFF у першому півріччі 2020 року, однак не виключає і подальший затримки. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні, в даний час Україна обговорює з МВФ питання про збільшення суми кредиту та виділення коштів в рамках раніше узгодженого (на рівні персоналу) трирічної програми розширеного фінансування (EFF) на суму 5,5 млрд доларів.

При цьому в останні тижні Україна домоглася прогресу у виконанні попередніх умов для остаточного схвалення радою директорів МВФ, включаючи проведення реформи ринку землі і змінений бюджет 2020 року. Крім того, на початку квітня в першому читанні було схвалено ключова зміна для зміцнення системи врегулювання банківських проблем і найближчим часом може відбутися остаточне голосування з цього питання, йдеться в повідомленні.

Fitch Ratings також зазначає, що українська влада при президенті Володимирі Зеленському зберігає високу підтримку населення, однак його політична позиція дещо ослабла, особливо в Раді, оскільки опір реформам з боку корисливих інтересів і олігархів гальмує зміни в законодавство. "Недавні несподівані і часті зміни в уряді, особливо пов'язані з ключовими економічними позиціями, такими як міністр фінансів, не послабили співпрацю з МВФ, але ризикують створити невизначеність щодо напряму політики у складній зовнішній обстановці", - йдеться у звіті агентства.

Аналітики Fitch Ratings вважають, що угода з МВФ необхідно для України для задоволення зрослих потреб у бюджетному фінансуванні в 2020 році в розмірі 20 млрд доларів (з урахуванням виплати боргів на 9,9 млрд доларів). При цьому транші за програмою будуть спрямовані в бюджет, відкриють додаткове фінансування з боку міжнародних організацій і поліпшать настрої інвесторів.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз по довгостроковому рейтингу України з "позитивного" до "стабільного" і підтвердило рейтингом дефолту емітента на рівні "B". Перегляд прогнозу України на "стабільний" відображає значний вплив пандемії COVID-19 на економічне зростання і фінанси.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році.