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Fitch оцінило геополітичні ризики нарощування Москвою військ біля кордону України

Автор: Олександр Білоус

Військова загроза з боку Росії негативно впливає на рейтинги України. Однак міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings не очікує значного погіршення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

"Недавні повідомлення про нарощування російських військ біля східного кордону України підкреслюють геополітичний ризик, що є слабкістю рейтингу", - йдеться в огляді.

При цьому агентство зберігає свій базовий сценарій, згідно з яким економіка України збереже стійкість.

"Ключовим припущенням нашого серпневого огляду було те, що конфлікт з Росією не повинен підірвати загальні економічні показники, і це залишається нашим базовим варіантом", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України. За її словами, ЄС повинен бути готовий ввести нові санкції щодо Москви, якщо ситуація на Донбасі або українському кордоні загостриться.

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