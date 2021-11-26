Fitch оцінило геополітичні ризики нарощування Москвою військ біля кордону України

Військова загроза з боку Росії негативно впливає на рейтинги України. Однак міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings не очікує значного погіршення ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.
"Недавні повідомлення про нарощування російських військ біля східного кордону України підкреслюють геополітичний ризик, що є слабкістю рейтингу", - йдеться в огляді.
При цьому агентство зберігає свій базовий сценарій, згідно з яким економіка України збереже стійкість.
"Ключовим припущенням нашого серпневого огляду було те, що конфлікт з Росією не повинен підірвати загальні економічні показники, і це залишається нашим базовим варіантом", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України. За її словами, ЄС повинен бути готовий ввести нові санкції щодо Москви, якщо ситуація на Донбасі або українському кордоні загостриться.