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Fitch оголосило Білорусі дефолт

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Білорусь, Вівторок 19 липня 2022 04:46
Fitch оголосило Білорусі дефолт Фото: Fitch оголосило Білорусі дефолт (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fitch.

Відзначається, що після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року з виплати купона за єврооблігаціями 2027 року Fitch знизив рейтинг Білорусі до "обмеженого дефолту" з С.

Як повідомляється, 29 червня Міністерство фінансів, Рада міністрів і Національний банк Білорусі спільно оголосили, що платежі в доларах США за єврооблігаціями натомість будуть перераховані в білоруських рублях на рахунок в АСБ Беларусбанк, доступ до якого матиме платіжний агент. Платіж у національній валюті суперечить документації облігацій, яка не дозволяє проводити розрахунки в альтернативних валютах.

Отже, зазначається, що платіж не було здійснено за початковими умовами та не здійснено до кінця пільгового періоду.

Зниження стосується тільки довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі в місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті, і в агентстві не вважають, що ризик дефолту за цим боргом істотно змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.

Нагадаємо, в кінці червня Росія опинилася в стані дефолту. Формально дефолт Росії настав 26 червня, коли закінчився 30-денний пільговий період виплати 100 млн доларів відсотків за євробондами. До цього Росія щосили намагалася проводити платежі за облігаціями на суму 40 млрд доларів з моменту свого вторгнення в Україну 24 лютого.

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