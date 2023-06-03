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Фишинговые сайты: как не стать жертвой онлайн-мошенников

Фото: украинцам рассказали, как определить фишинговый сайт (freepik_com)
Автор: Наталья Юрченко

Мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты. Киберполицейские объяснили, как не стать жертвой аферистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Фишинг - это фейковый сайт, который часто является копией известных интернет-магазинов и других ресурсов. Мошенники изменяют URL-адреса (лишние символы, неверное написание) для подделки.

Во время войны аферисты в интернете все чаще используют фишинговые сайты, которые маскируют под ресурсы для оформления социальных выплат от государства, фондов, международных организаций.

Полиция рекомендует украинцам внимательно читать названия сайтов и не вводить на подозрительных ресурсах свои данные.

Для онлайн-шопинга нужно использовать проверенные магазины, а информацию о выплатах узнавать на официальных страницах государственных органов.

"Схемы с использованием фишинга злоумышленники могут использовать и на платформах объявлений. Поэтому при купле-продаже товаров обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в посторонние мессенджеры", - предупреждает киберполиция.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

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