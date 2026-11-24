Баллистическая программа Fire Point включает в себя две ракеты: тактическую FP-7 и FP-9 для задач стратегического масштаба.

FP-7 является первой баллистической ракетой компании. Ее дальность составляет до 250 км, а масса боевой части - до 200 кг. Она предназначена для поражения российских военных баз и других объектов в тылу у фронта. Именно оттуда российские подразделения получают технику, боеприпасы и пополнения. Поэтому, как отмечается, удар по базе в десятках километров от линии боя может сказаться на ситуации непосредственно на фронте.

FP-9 рассчитана на задачи стратегического масштаба. Ее дальность - до 850 км, масса боевой части - 800 кг. Речь идет о военной инфраструктуре в глубине России, в сотнях километров от района боевых действий. От работы таких объектов может зависеть обеспечение войск на нескольких направлениях. Именно масштаб задач отличает FP-9 от первой баллистики Fire Point, пояснили в компании.