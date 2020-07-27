Фінтех-компанія Moneyveo отримала нагороду «Зірка якості 2020»

Moneyveo вкотре стає кращим підприємством України в рамках Національного рейтингу якості товарів та послуг «Зірка якості». Щорічно журі конкурсу визначає лідерів на підставі фінансово-економічних показників діяльності підприємств.

«З моменту заснування компанії у 2013-му році ми постійно вдосконалюємо наші продукти, адаптуючи їх до мінливих реалій економічних процесів і потреб клієнтів. Незмінним залишається основне кредо компанії – надавати максимально зручні та якісні фінансові послуги тут і зараз. Ми цінуємо довіру наших клієнтів – сьогодні це більш 920 000 українців, – коментує CEO Moneyveo Альона Андронікова. – Передові технології, висока клієнтоорієнтованість і, звичайно ж, команда професіоналів – головні складові успіху нашої компанії».

Звання "Краще підприємство країни" присвоюється за високу якість і досягнення перших позицій в бізнесі серед підприємств, що працюють в Україні. Рейтинг «Зірка якості» складають на базі офіційних даних державних статистичних органів України. Це повністю виключає вплив людського фактора в ухваленні рішення.

«Рейтинг свідчить про інвестиційну привабливість підприємств і інформує про їхній стан. Це результат копіткої роботи і заслужений авторитет в очах клієнтів, партнерів і конкурентів», – додав керівник Національного рейтингу "Зірка Якості" Артем Коваль.

Раніше Манівео ставала володарем таких нагород, як «Бренд року», «Вибір року», Pay Space Magazine Awards, «Лідер року», Effie Awards Ukraine та ін.

Нагадаємо, Moneyveo – перший український сервіс онлайн-кредитування та одна з найбільших fintech-компаній в Україні. Особливу увагу компанія приділяє захисту персональних даних клієнтів. У квітні Манівео отримала новий сертифікат PCI DSS Service Provider Level 1, що підтверджує найвищий рівень безпеки даних платіжних карток. Також в цьому році компанія вийшла на ринок Азії, запустивши онлайн-кредитування у В'єтнамі.