Фінське відділення Amnesty International втратило 400 донорів після звіту з критикою ВСУ

Фінське відділення правозахисної організації Amnesty International втратило близько 400 донорів після публікації доповіді з критикою військових цілей в українських населених пунктах.
Про це заявив виконавчий директор Amnesty Finland Франк Йоханссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MTV Uutiset.
За його словами, кількість людей, які припинили пожертвування, на цьому тижні трохи збільшилася.
"Остаточні цифри можуть бути відомі тільки на початку вересня, коли будуть отримані всі пожертвування за серпень", - заявив Йоханссон, додавши, що після публікації скандального звіту з'явилися нові донори.
За даними організації Amnesty, лише у Фінляндії у неї близько 40 тисяч донорів. Кількість людей, які припинили пожертвування, становить близько одного відсотка від загальної кількості донорів організації.
За словами Йоханссона, близько 30 тисяч донорів є постійними щомісячними прихильниками.
Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, в якому звинуватила Збройні сили України у створенні баз поблизу шкіл і лікарень.
Доповідь жорстоко розкритикували в Україні та світі. Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що правозахисники спробували перенести відповідальність за російські злочини на Україну.
Директор українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук вирішила звільнитися, заявивши, що даний звіт став пропагандистським подарунком для Москви.
Пізніше Amnesty International вибачилася за те, що"заподіяла біль".