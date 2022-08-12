Фінське відділення Amnesty International втратило 400 донорів після звіту з критикою ВСУ

За його словами, кількість людей, які припинили пожертвування, на цьому тижні трохи збільшилася.

"Остаточні цифри можуть бути відомі тільки на початку вересня, коли будуть отримані всі пожертвування за серпень", - заявив Йоханссон, додавши, що після публікації скандального звіту з'явилися нові донори.

За даними організації Amnesty, лише у Фінляндії у неї близько 40 тисяч донорів. Кількість людей, які припинили пожертвування, становить близько одного відсотка від загальної кількості донорів організації.

За словами Йоханссона, близько 30 тисяч донорів є постійними щомісячними прихильниками.